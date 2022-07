Viterbo, chiude canile: 120 randagi sfrattati. L'appello: “Serve una proroga da luglio a ottobre”

Daniela Venanzi 06 luglio 2022 a

a

a

Sono anni che denunciano una situazione di degrado all’interno dei canili, e sempre da anni seguono la situazione di una struttura che ha ospitato centinaia di cani in condizioni spesso di degrado, in spazi ristretti e chiusi in box che, per quanto capienti, non possono sostituire una passeggiata e le cure necessarie per portare avanti una vita dignitosa. Margherita Speranza, dell’associazione senza fini di lucro La voce del Cane, ne ha viste tante e ora che, del centro di degenza per cani randagi in questione, che si trova nel Comune di Viterbo, è stata ordinata la chiusura per sfratto, invoca un intervento di proroga dello stesso giudice.

“Non è possibile che 120 cani, questo il numero esatto allo stato attuale, ospitati nel centro, debbano essere spostati dalla sera alla mattina e messi in non meglio precisate altre strutture. Con il disagio che ne consegue, e la pena di casi limite che subirebbero un ulteriore danno allo stato fisico già debilitato e anche a quello psicologico”.

Ma quale sarebbe l’alternativa?

“Intanto chiediamo al giudice di prorogare la chiusura e di spostarla dal 21 luglio, ormai prossimo, ad almeno ottobre, in modo da poter superare questo periodo in cui tutti sono in ferie o vanno in vacanza”.

E poi?

“Promuovere l’adozione di questi cuccioli, adulti e anche cani vecchi, per evitare loro lo stress di un altro canile che per quanto tenuto bene, e troppo spesso non è così, non potrà mai sostituire l’affetto e le cure amorevoli di una famiglia”.

In generale per cosa vi battete, a parte questa situazione specifica?

“Noi vorremmo eliminare la soluzione dei canili che nella maggior parte dei casi sono legati a interessi economici e al profitto, spesso sono dei veri e propri lager dove l’umiliazione degli animali è quotidiana e dove spesso rimangono lì fino alla morte. Perché più riescono a trattenerli nei centri di queste società private e più le stesse società fanno affari. Per fare ciò, vorremmo passare attraverso una politica che incentivi l’allocazione degli amici a quattro zampe che sia dignitosa, rispettosa, e che guardi al benessere dell’animale. E’ una questione di civiltà”.

Adesso però c’è questa urgenza.

“Sì, e vorremmo occuparcene noi, dopo l’eventuale proroga, trovando una casa per ognuno di questi 120 esseri senzienti”.

E se così non dovesse andare?

“Promettiamo di stare dietro ad ognuno di loro, li seguiremo uno ad uno, dove verranno alloggiati, come saranno trattati, quanto saranno grandi gli spazi. Non permetteremo maltrattamenti o abusi, e questa è una promessa che manterremo”.

