Viterbo, incendi. In campo nella Tuscia oltre 500 volontari della Protezione civile

Mai così tanti incendi nella Tuscia nel mese di giugno. Gli ultimi interventi dei volontari di protezione civile del capoluogo risalgono all’altra sera, mentre a Tarquinia, per fare un esempio, ieri alle 14 due squadre erano impegnate sull’Aurelia bis. Giugno è stato il mese meno piovoso in assoluto degli ultimi anni e uno dei più caldi. Una situazione di grande criticità, che ha messo a dura prova le decine di associazioni di protezione civile che operano al fianco dei vigili del fuoco. A livello regionale, dal 15 giugno a domenica scorsa, si sono verificati 1.750 interventi contro i 400 del 2021; 300 ore di volo degli elicotteri regionali contro le 30 ore dell’anno scorso.

Nella Tuscia - spiega Roberto Tisbi dell’associazione Tuscia Viterbo - operano complessivamente oltre 500 volontari, suddivisi nelle diverse associazioni. Tutti i comuni ne hanno almeno una”. Tutte rispondono alla Sala operativa regionale della Protezione civile che allerta le associazioni più vicine all’evento. “Se siamo chiamati dal comune oppure da altri enti - spiega Tisbi - chiaramente interveniamo, ma dobbiamo comunque avvisare la sala operativa che a livello regionale deve sempre avere la situazione sotto controllo per poter inviare uomini e mezzi nei luoghi in cui servono”. Una volta arrivati sul luogo, i volontari devono fare riferimento al capo squadra dei vigili del fuoco, “perché deve essere chiaro - evidenzia Tisbi - che il nostro è un lavoro di supporto ai vigili del fuoco. Non possiamo certo agire da soli”. A Viterbo operano quatto gruppi: l’Associazione nazionale carabinieri, la Tuscia Viterbo, il Gruppo comunale e la Misericordia di Grotte Santo Stefano. Fondamentale, per ogni associazione, è la preparazione del personale.

“Non potrebbe essere altrimenti - chiarisce ancora Tisbi - ci sono corsi di formazione organizzati a livello regionale ai quali ogni associazione invia il personale. Per quanto riguarda noi, poi, visto che si tratta di volontariato, ai ragazzi ricordo sempre che il nostro impegno è fondamentale, ma prima viene la famiglia e il lavoro. Siamo attivi e rintracciabili 24 ore su 24, ci sono casi in cui, se un evento è particolarmente grave, intervengono a supporto i gruppi vicini, anche di altri comuni. Ricordo ad esempio l’incendio di due domenica fa a Monterazzano e Castel d’Asso. Molte le squadre impegnate sul posto a supporto dei vigili del fuoco”.

Tra i gruppi più importanti in ambito provinciale, c’è l’Aeopc di Tarquinia, il cui presidente, Alessandro Sacripanti, che ricopre anche il ruolo di presidente del coordinamento regionale Aeopc Italia, spiega: “In questo periodo è fondamentale anche il lavoro di monitoraggio antincendio boschivo, i volontari diventano in qualche modo sentinelle per il controllo dei circa 2.500 ettari di bosco nell’area di Tarquinia. La nostra associazione conta circa 40 volontari e siamo reperibili 24 ore su 24. Una situazione critica come quella che abbiamo vissuto in queste settimane non si è mai verificata. Basta ad esempio la scintilla che scaturisce da un mezzo agricolo in movimento a causare un incendio”.

