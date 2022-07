Viaggio sulla Via Francigena in sella alle Harley Davidson

04 luglio 2022 a

a

a

Da Proceno a Roma lungo la via Francigena. Centinaia di bikers in sella alle loro Harley Davidson, venerdì hanno attraversato la Tuscia nell’ambito del Latinvm Regional Rally, il raduno nazionale Hog organizzato dai cinque Chapters della Regione Lazio.

Oltre che a Proceno, dove non è mancata la foto di gruppo sotto la porta laziale di accesso della via Francigena, i centauri hanno fatto tappa a Viterbo.

Qui, in piazza San Lorenzo, sono stati accolti dalla presidente dell’associazione Via Francigena in Tuscia, la docente e neo consigliera comunale Alessandra Croci, e dai volontari del Corpo italiano di San Lazzaro - Gruppo Civitas Romae, che si occupa dell’assistenza ai pellegrini che transitano nella Tuscia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.