Ex alunni dell'Istituto Santa Rosa festeggiano i 40 anni dalla maturità

A distanza di 40 anni dall’esame di maturità avvenuto il 2 luglio del 1982, gli ex studenti della classe IV C dell’Istituto magistrale statale Santa Rosa di Viterbo si sono incontrati sabato presso la sede dello stesso istituto. Successivamente hanno proseguito la festa nel ristorante La rimessa dei pescatori a Marta. Alla festa hanno preso parte anche due ex professoresse: Anna Elisa Luzzio, docente di filosofia e psicologia, che in quella prova della maturità ricoprì l’incarico di membro interno della commissione, e la professoressa Felicita Menghini Di Biagio, docente di scienze e chimica. Questi gli alunni presenti: Graziano Bartoccini, Palmira Bronzi, Marilena Chianese, Monica Chilini, Silvia Filoscia, Luigi Mariani, Nina Mariani Piccioni, Vincenzo Narduzzi, Roberta Ottoni, Ornella Peri, Fiorella Piovesan, Patrizia Salvatori e Anna Marisa Zucca.



