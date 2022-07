Santa Rosa, torna la Minimacchina del centro storico

04 luglio 2022 a

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il primo settembre si tornerà a sentire il comando “con il sinistro Avanti”. E’ l’ordine che darà il via ai mini facchini di Santa Rosa e soprattutto al 54° trasporto della Mini macchina del Centro Storico. Quella sera, alle ore 21, da piazza Dante, Luce di Rosa partirà per tornare a splendere in tutta la sua bellezza per le vie di Viterbo e torneranno a sfilare per le vie del centro, con festeggiamenti e manifestazioni, anche il gruppo delle Sbandieratrici e il gruppo Storico Musicale di Viterbo, accompagnati dal Corteo della Contesa. La Mini macchina Luce di Rosa, del Comitato Centro Storico, ricorderà per sempre il traguardo dei 50 anni di trasporto e da quest’anno segnerà la rinascita alla luce, dopo questo lungo periodo buio: la Luce di Rosa. Le manifestazioni proseguiranno il 2 settembre con la rievocazione storica della Contesa, in piazza del Comune, eseguita sempre dai figuranti e dal gruppo delle Sbandieratrice e dei Musici. Le iscrizioni sono aperte da venerdì online sul sito del comitato, mentre dal primo agosto ci si potrà iscrivere presso la sede di via della Crocetta. I mini facchini, animati dall’amore per la città e per la sua Santa, nonché dal desiderio di tornare alla normalità, innalzeranno di nuovo Luce di Rosa al cospetto dei suoi fedeli, al grido di “con il sinistro Avanti”.

In media partecipano all’evento tra i 200 e i 240 ragazzi tra i 6 e i 14 anni. “Saranno suddivisi in tre squadre - spiega il presidente del Comitato Centro Storico Lucio Laureti -. La prima squadra è quella denominata ‘pianura corta’, così chiamata per indicare i tratti del trasporto che si effettuano su percorsi brevi e, appunto, in piano. Per intenderci, ad esempio, il percorso tra piazza delle Erbe e il Suffragio. La seconda squadra gestirà il trasporto nei tratti lunghi e la terza, quella formata dai ragazzi più grandi, subentrerà nei tratti in salita e in discesa”. La scelta dei ragazzi, tra tutti coloro che in questo periodo si prenoteranno, sarà fatta alla fine di agosto. “Spero che due anni di stop non abbiano raffreddato gli animi - conclude il presidente - ma sono certo che non sarà così e che anche quest’anno, come è sempre successo in passato, i ragazzi aderiranno in massa”. Per iscriversi, questo è il link:

www.comitatocentrostorico.it. Ulteriori informazioni si possono avere tramite la pagina Facebook del comitato oppure all'indirizzo

[email protected]rostorico.it.



