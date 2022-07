Schianto fra tre auto a Nepi, muore 42enne

03 luglio 2022 a

a

a

Elia Tomassini, 42 anni, di Nepi, ha perso la vita sabato sera in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale alle porte del paese. Lo schianto, in cui sono rimaste coinvolte cinque persone (una delle quali portata in ospedale in gravi condizioni), che viaggiavano a bordo di tre auto, si è verificato all’incrocio fra la Nepesina e la Cassia in località La Gabelletta. Elia lascia la moglie Nadia e un figlio adolescente. La notizia ha fatto il giro della cittadina in poco tempo. I sanitari hanno praticato al 42enne il massaggio cardiaco ma la situazione era apparsa subito disperata.

Insieme alla moglie, il 42enne gestiva la piadineria situata nei pressi del parco comunale, molto frequentata, soprattutto dai ragazzi.

“Oggi - ha detto il sindaco Franco Vita postando un commento su Facebook - il mio pensiero e la mia vicinanza va alla famiglia di Elia alla moglie Nadia, Elia abbraccerà la mamma Rita”.

Sulla dinamica dello schianto indagano le forze dell’ordine, mentre la salma è a disposizione del magistrato che potrebbe richiedere l’esame autoptico prima della restituzione ai familiari per il funerale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.