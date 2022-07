Provincia di Viterbo e Comuni: no al biometano ad Arlena di Castro

03 luglio 2022 a

Sulla realizzazione ad Arlena di Castro di uno stabilimento per la produzione di biometano, la Provincia di Viterbo si dice contraria al progetto per via dell’impatto ambientale che la struttura avrebbe sulle comunità locali. Della stessa opinione anche i sindaci di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Piansano, Tessennano e Tuscania che, nei giorni scorsi, hanno incontrato il presidente Alessandro Romoli. Durante la riunione si è discusso dei prossimi passi da compiere insieme, Comuni e Provincia, per fare sentire le ragioni del territorio che non vuole l’impianto.

Si tratta di una vicenda nata nei mesi scorsi, quando un privato ha depositato un progetto presso la Regione Lazio che prevede la realizzazione all’intero del territorio comunale, di uno stabilimento finalizzato alla produzione di biometano ottenuto dalla raffinazione di biogas proveniente dalla fermentazione di rifiuti. Il progetto è ora in fase di valutazione.

Qualora il progetto ricevesse il via libera da parte della Regione, nei territori dei sei comuni della Tuscia si paleserebbero importanti situazioni di disagio. L’impianto che il privato intende realizzare ad Arlena di Castro si è infatti posto come obiettivo quello di produrre 554 Smc/h (standard metri cubi all’ora) di biometano, per un totale di circa 4 milioni 709mila 346 Smc/anno. Una quantità molto elevata di biometano, per la produzione della quale sarà necessaria la fermentazione di circa 63 mila 828 tonnellate di rifiuti all’anno così ripartite: 50 mila tonnellate di organico e 13 mila 828 tonnellate di secco. Rifiuti che proverrebbero non solo dal Lazio, ma anche dall’Umbria e dalla bassa Toscana.

Non solo. Il progetto depositato alla Regione Lazio prevede che i rifiuti da utilizzare per la produzione del biometano vengano trasportati all’interno dell’impianto da 32 camion al giorno, circa tre ogni ora.

La Provincia di Viterbo e i sindaci sono preoccupati innanzitutto per il forte disagio odorigeno che il trasporto di tali rifiuti arrecherebbe alle comunità locali.In seconda battuta anche il problema della viabilità che ad ogni ora del giorno subirebbe disagi e rallentamenti. Il presidente Romoli e i sindaci si incontreranno nuovamente la prossima settimana.

