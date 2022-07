Escursioni in montagna, le raccomandazioni del Cai viterbese

03 luglio 2022 a

Estate: tempo di vacanze, di gite al mare o in montagna, di partenze intelligenti o meno. Tanta voglia di evasione, avventura, desiderio di divertirsi e mantenersi in salute. Le escursioni in montagna sono senza alcun dubbio una delle più belle attività da fare in estate. Il Cai, Club Alpino Italiano, da anni impegnato per la tutela dell’ambiente montano e per una corretta e consapevole frequentazione della montagna, raccomanda agli escursionisti di seguire alcune semplici regole per prevenire incidenti e trascorrere una tranquilla giornata.

“Programmate l’itinerario scegliendo un percorso adatto alla vostra preparazione - spiega la presidente del Cai di Viterbo Stefania Di Blasi -. E’ inoltre fondamentale scegliere equipaggiamento e attrezzatura idonei, così come consultare i bollettini meteo. Non partite da soli, ma, nel caso, lasciate sempre informazioni sul vostro itinerario e fate attenzione alle indicazioni e alla segnaletica che trovate sul percorso e comunque non esitate a tornare sui vostri passi”.

Per un’escursione diurna il Cai raccomanda di portare sempre nello zaino una cartina della zona, la copertura in caso di pioggia, una maglietta di ricambio, protezione per il sole, acqua in abbondanza, cibo energetico e kit di pronto soccorso. Naturalmente è indispensabile il cellulare per allertare i soccorsi in caso di necessità.

Per un’estate all’insegna della sicurezza, infine, il Cai ricorda il numero unico per chiamare i servizi di emergenza e cioè il 112. In provincia di Viterbo la sezione del Cai è da anni impegnata nell’assistenza agli escursionisti in situazioni di emergenza attraverso la locale stazione del Soccorso Alpino, che opera in sinergia con le altre forze di protezione civile per interventi di soccorso in ambiente montano e non solo.

