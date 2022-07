Viterbo, mare. Atti vandalici alle auto parcheggiate a Pescia Romana

02 luglio 2022 a

a

a

”Anche nella giornata del 29 giugno, in occasione della festa dei patroni di Roma Pietro e Paolo, si sono verificati atti vandalici nella zona di Marina di Pescia Romana”. E’ quanto dichiara Stefano Sebastiani, segretario regionale di Lazio Orizzonte.

“Alcune persone al momento di tornare a casa, dopo una giornata di relax al mare - precisa -, si sono ritrovate le auto con le ruote squarciate. Non è il primo episodio, infatti, già una quindicina di giorni fa alcuni turisti, ma anche residenti della frazione, hanno subito lo stesso danno. Episodi che si sono verificati anche negli anni passati. Come Orizzonte chiediamo che la nuova Amministrazione faccia ciò che la vecchia non è riuscita a fare: mettere fine a questi atti vandalici che danneggiano non solo i proprietari delle auto ma anche il turismo locale, gettando un’immagine negativa che non rispecchia la verità”.

Vandali deturpano il murale di Ilaria Meli dedicato a Mulan

Da tempo a Pescia Romana si discute del problema dei parcheggi estivi che risultano essere pochi e selvaggi ed in alcuni casi, come a Costa Selvaggia, pericolosi in caso di incendio o temporale estivo. “Una soluzione - propone Sebatisni -, potrebbe essere quella di rendere questi parcheggi custoditi, pur rimanendo liberi e gratuiti, così da salvaguardare i bagnanti e allo stesso tempo creare posti di lavoro”.

San Pellegrino al buio e in mano ai vandali



“Chiediamo alla sindaca Socciarelli e all'assessore o consigliere competente - conclude - di intensificare la vigilanza per tutelare chiunque, turisti e non, che vogliano passare una giornata di svago scegliendo il nostro bel mare come meta”.



Giochi nei parchi della città distrutti dai vandali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.