Viterbo, militare disarma uomo che minaccia passanti con balestra e pistola a Bagnaia

29 giugno 2022 a

a

a

Alle 7.30 di lunedì mattina, nella piazza XX settembre di Bagnaia, un uomo armato di revolver in una mano e balestra nell’altra ha iniziato a inveire minacciosamente contro i presenti verosimilmente per un diverbio con alcuni conoscenti avvenuto poco prima. Il suo comportamento è stato prontamente notato da un caporal maggiore del 1° Reggimento Antares dell’Aviazione dell’esercito di stanza a Viterbo che, in uniforme, stava facendo colazione presso il vicino bar. Lo stesso interveniva prontamente con estremo coraggio, disarmando l’esagitato ed evitando, in tal modo, conseguenze ulteriori.

Trovato con un etto di eroina in auto, pregiudicato in manette

I carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Bagnaia, giunti nel frattempo sul posto, hanno preso in consegna le armi e il soggetto, che è stato quindi portato in caserma per ulteriori accertamenti. Le armi, una pistola da Soft Air ad aria compressa priva di tappo rosso e una balestra armata di dardo con punta metallica, entrambe di libera vendita ma di cui è vietato il porto, sono state sequestrate.

Due giovani avevano nell'auto banconote false per un valore di 700 euro, denunciati

La successiva perquisizione dell’abitazione del soggetto ha consentito di rinvenire ulteriori due pistole lanciarazzi. Al termine degli accertamenti il medesimo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

Minaccia passanti con pistola e balestra. Panico a Bagnaia, fermato un uomo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.