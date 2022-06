Viterbo, Civita di Bagnoregio tappezzata di manifesti abusivi

Mattia Ugolini 29 giugno 2022 a

a

a

Civita di Bagnoregio è finita nel mirino degli ambientalisti: il borgo e le zone limitrofe sono stati infatti tappezzati di manifesti contrari al “modello Civita”. Già identificati e multati, grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli autori del gesto. Un’azione di protesta piuttosto elaborata quella ingegnata da un gruppo di ambientalisti a Civita di Bagnoregio e nelle zone limitrofe. Domenica scorsa, al loro risveglio, i bagnoresi hanno trovato il loro borgo (patrimonio dell’Unesco e meta più visitata della Tuscia) completamente tappezzato da centinaia di manifesti, affissi in vari luoghi da un nucleo di militanti green.

Diverse le frasi riportate, alcune di questo tenore: “La città vetrina non è l’unica opzione”, “questa terra non si consuma”, “non viviamo veramente qui”, “se non mi svendo collasso” e “una cartolina non è una lapide”. Tutte con la congiunzione “non” cancellata da una sbarra, come se gli autori volessero rendere ancor più enigmatico il significato.

Civita, congelata la candidatura Unesco

I manifesti ritraggono immagini di germogli e, in piccolo, sono accompagnati dagli hashtag #civitadibagnoregio e #festivalcivitonia. Festival che, tuttavia, non esiste nella realtà. Dunque una critica, più o meno inaspettata, a un “modello Civita” sentito forse come qualcosa che si sta snaturando. Le frasi scritte danno l’idea che gli autori vogliano, tra il serio e il faceto, porre qualche dubbio in merito alla trasformazione di Civita da “borgo che muore” alla “Gardaland dei Calanchi”.

In questo senso, ad ottobre 2021, il Corriere aveva ospitato tra le proprie colonne le riflessioni del professor Giovanni Attili, piuttosto critico nei confronti dell’amministrazione comunale e del suo metodo di marketing territoriale, considerato sfrenato.

Liberata l'aquila incatenata per i turisti



“I responsabili di questa iniziativa - ha detto il sindaco Luca Profili - sono stati tutti identificati dalle telecamere e multati. Non sono residenti a Bagnoregio e questo mi conforta, probabilmente hanno dovuto fare tutto questo per poter dire che esistono anche loro. Sono stati attaccati abusivamente questi manifesti sotto i piloni del ponte di Civita, sulle plance elettorali, su alcune cabine Enel e, mi hanno detto, anche a Lubriano. Sto riflettendo su un’ordinanza sulle affissioni nel centro storico”. La bravata, in soldoni, è costata cara. Dalla polizia locale non è stata resa nota l’entità delle multe comminate, tuttavia non sono da escludere nemmeno azioni legali da parte del Comune per imbrattamento. Nel frattempo, si riapre il dibattito su Bagnoregio: modello turistico vincente o sfruttamento del territorio a fini commerciali?

Aquila esposta, Profili: "Tutto regolare. Lo stop per non ledere immagine del paese"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.