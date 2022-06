Vittorio Sgarbi al lavoro per il Festival della Tuscia. Il via Viterbo per Santa Rosa

29 giugno 2022 a

Vittorio Sgarbi non perde tempo. Dopo la vittoria della nuova sindaca Chiara Frontini - che il critico d’arte ha appoggiato con la sua lista Io apro Rinascimento -, ecco l’idea di organizzare il Festival della Tuscia.

“Ho intenzione di proporlo - scrive Sgarbi sul suo profilo Facebook -, in concorrenza con quello di Spoleto e magari anche in dialogo. Il Festival della Tuscia sarà una manifestazione tra arte, letteratura, danza, cinema, musica, spettacolo, filosofia e religioni e che, partendo dal capoluogo nel giorno della più alta festa, quella della Macchina di Santa Rosa in programma il 3 settembre, si diffonderà nelle due settimane successive nei luoghi sublimi della provincia”.

Tra questi Sgarbi elenca Sutri (comune di cui è sindaco), Castel Sant’Elia, Caprarola, Gallese, Bolsena, Isola Bisentina, Bomarzo, Civita Castellana, Vignanello, Montecalvello, Ferento, Soriano, Bassano, Ronciglione, Tuscania, Ischia di Castro, Celleno e Civita di Bagnoregio. “Un percorso tra natura, siti archeologici,teatri,chiese, palazzi, ville, castelli e isole. L’organizzazione sarà coordinata da un’agenzia italiana e una americana - conclude -. Ho già iniziato a coinvolgere imprenditori appassionati come Oscar Farinetti e Brunello Cucinelli”.

