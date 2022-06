Viterbo, armi. Lame e fucili antichi in mostra al museo del Castello Orsini di Soriano nel Cimino

B. M. 29 giugno 2022 a

Un fucile della seconda guerra mondiale appartenuto alle SS, forse preso come ricordo da qualche partigiano, diverse pistole, sempre della seconda guerra mondiale, e un pugnale antico, di provenienza orientale, tipo quello che usava con grande e fascinosa maestria, Sandokan. Sono solo alcune delle armi che presto potranno essere ammirate al Castello Orsini di Soriano nel Cimino e al museo dei Ferri Taglienti di Frosolone (IS). Le armi sono il frutto di una campagna posta in essere qualche mese fa dalla questura di Viterbo.

Spiega il dirigente della polizia amministrativa della questura Roberto Ricciardi: “Avevamo chiesto ai possessori di armi di regolarizzare la loro posizione, rinnovando permessi e certificati, necessari per poter detenere armi. Per il loro uso il certificato va rinnovato ogni cinque anni, per cui è automatico per i possessori di armi, in questi casi, provvedere. Ma tutti gli altri, coloro che magari hanno ereditato armi antiche, spesso preferiscono disfarsene piuttosto che affrontare le necessarie procedure burocratiche per poterle tenere in casa”.

E’ per questo che, dopo l’invio di oltre 150 lettere di diffida a produrre la prescritta certificazione medica, dall’inizio dell’anno sono state ritirate ai fini della rottamazione oltre 100 armi, nonché numerosissime munizioni. Molte delle armi ritirate sono destinate alla rottamazione. Sono state inviate alla sede deputata a ciò, che si trova in Campania. Molte altre, invece, sono state riconosciute di assoluto interesse storico dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e dell’Etruria Meridionale del Ministero dei Beni Culturali e andranno pertanto ad arricchire i due importanti musei di Soriano del Cimino e Frosolone. Si tratta di armi che testimoniano uno spaccato della storia di questo territorio, come ad esempio fucili e pistole della seconda guerra mondiale, oppure, come nel caso del pugnale orientale, ricordano, chissà, la vita avventurosa del suo primo possessore.

