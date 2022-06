Viterbo, Arcigay alla neo sindaca Frontini: "Conceda patrocinio al Lazio Pride"

27 giugno 2022 a

Chiara Frontini è stata eletta sindaco di Viterbo dopo la vittoria schiacciante al ballottaggio che la vedeva contrapposta ad Alessandra Troncarelli.

Sul tavolo subito una richiesta che arriva dal presidente di Arcigay Viterbo Virginia Migliore: "I nostri migliori auguri a Chiara Frontini, nuova sindaca di Viterbo. Chiediamo come primo atto di procedere con la concessione del patrocinio al Viterbo Lazio Pride del 9 luglio, manifestazione regionale in difesa dei diritti LGBT+", scrive in una lettera firmata anche da Alice Castri portavoce del Lazio Pride.

"Il patrocinio - continuano - è stato regolarmente richiesto da tempo e attende la formalizzazione. Inoltre, speriamo che la Sindaca, abbia la volontà di aprire il Pride, come ha dichiarato fin da gennaio scorso il suo assessore in pectore Alfonso Antoniozzi . Lei stessa d’altra parte aveva dichiarato - sempre a gennaio - che 'il sindaco deve rappresentare tutte le sensibilità e non soltanto qualcuna'". "Non potremmo essere più d'accordo", concludono.

