Viterbo, ballottaggio: si vota dalle 7 alle 23 di domenica 26 giugno. Nessuna nuova defezione dei presidenti di seggio

M. C. 26 giugno 2022 a

a

a

Tutti ai posti “di combattimento”, i 66 presidenti di sezione che, insieme a segretari e scrutatori, ieri pomeriggio alle 15,30 hanno avviato le operazioni propedeutiche al ballottaggio di oggi. Dopo le 8 defezioni dei giorni scorsi, non ci sono state ulteriori fughe da parte dei presidenti. Qualche problema tecnico tuttavia si è registrato anche ieri - mancanza di matite copiative o di altri materiali - anche se nulla di eclatante. La prova del fuoco sulla tenuta della macchina elettorale la si avrà tuttavia oggi, a partire dalle 7, quando apriranno le urne, ma soprattutto dopo le 23, quando, chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede. Sulla carta dovrebbe essere molto più facile e veloce: i candidati in lizza, anzi le candidate, sono soltanto due - Chiara Frontini e Alessandra Troncarelli - e non ci sono voti di lista e preferenze. I risultati - se tutto filerà liscio - dovrebbero arrivare nel corso della nottata. Come sempre succede nei ballottaggi, la grande incognita è rappresentata dall’affluenza. Un calo vistoso dei votanti rispetto a due settimane fa sarà inevitabile e fisiologico, anche se le due sfidanti, con le rispettive macchine del consenso, hanno fatto del tutto in questi giorni per tenere alta l’attenzione.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.