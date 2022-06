Viterbo, scuola. va in pensione la maestra Doriana Gai di Civita Castellana

Alf. Parr. 26 giugno 2022 a

Civita Castellana, dopo 40 anni di onorato servizio la maestra di scuola primaria Doriana Gai è andata in pensione. Un traguardo importante che la maestra Doriana, molto nota in paese per aver insegnato a centinaia e centinaia di bambini durante la sua lunga carriera di docente, ha festeggiato con le colleghe di lavoro con una piacevole e simpatica cena che è stata impreziosita dall’immancabile torta finale con la significativa scritta “Finalmente la pensione!”. Dopo aver svolto i primi anni di insegnamento in Sardegna, Doriana Gai, dallo spirito energico e spigliato (la sua grande passione è recitare in teatro), è tornata a Civita Castellana dove ha svolto ininterrottamente per decenni il suo ruolo di docente nel plesso Gianni Rodari.



