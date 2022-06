Pedopornografia online, tre arresti nel Lazio. In manette anche un 26enne di Viterbo

25 giugno 2022 a

Scambiava le foto e i video della figlia minorenne sul web per accedere a un gruppo esclusivo di materiale pedopornografico: arrestato un imprenditore romano di 48 anni. Con lui, in manette, sono finiti altri due uomini, tratti in arresto dalla polizia postale di Roma e del Lazio con il coordinamento del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online del servizio polizia postale per produzione e detenzione di ingente quantitativo del materiale.

Oltre al 48enne, a finire in manette sono stati un giovane di Viterbo di 26 anni e un cameraman romano di 32 anni. Il ragazzo è stato trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico, mentre il cameraman è stato arrestato per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Ma a fare ribrezzo, come visto, è il caso del 48enne: già arrestato nel 2018 per detenzione di un ingente quantitativo di file pedopornografici, aveva appena terminato di scontare la condanna, quando è stato intercettato su una nota piattaforma di messaggistica sulla quale, scambiando informazioni in lingua inglese, manifestava interesse sessuale nei confronti dei minori. L'imprenditore, allo scopo di essere inserito in un successivo gruppo esclusivo di scambio di materiale pedopornografico, al quale è possibile accedere solo dopo aver autoprodotto immagini originali, aveva dichiarato di avere due figlie di 14 e 6 anni inviando foto raffiguranti minori in biancheria intima.

L'attività di perquisizione informatica sui dispositivi sequestrati ha permesso di ritrovare in uno spazio Cloud dedicato, oltre ad un ingente quantitativo di materiale pedopornografico catalogato in cartelle, alcune immagini e video autoprodotti con una fotocamera occultata. Il rinvenimento all'interno dell'abitazione di alcuni indumenti e della biancheria da letto raffigurata nei file ha permesso di attribuire l'identità della minore ritratta alla figlia dell'indagato, che è stato così arrestato per produzione di materiale pedopornografico.

