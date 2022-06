Viterbo, pizza. Castel Sant'Elia si prepara ad ospitare il campionato italiano

25 giugno 2022 a

a

a

Martedì 28 giugno Castel Sant’Elia ospita il Campionato Italiano Pizza in Tour. La location prescelta per la tappa regionale per la selezione del titolo Campione dei Campioni è il ristorante-pizzeria Il Contado del pluripremiato pizzaiolo Lorenzo Carletti che di pizza se ne intende davvero. I concorrenti, che si sfideranno a colpi di pala, farina, mozzarella e pomodoro, potranno partecipare a varie categorie base (Classica, Pala, Gourmet, Alternativi, Regionale Triathlon), categoria extra (Napoli Style, Teglia), Abilità. Per la preparazione delle pizze sono disponibili per i pizzaioli forno a legna, frigo e forno elettrico. Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri:3296191442 (Vincenzo) oppure 3345452536 (Lorenzo). Per il regolamento della gara e la scheda dell’iscrizione visitare il sito www.eventifood.it.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.