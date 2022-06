Viterbo, ballottaggio. Sgarbi con Frontini: “Un festival nella Tuscia può superare quello di Spoleto”

Mattia Ugolini 25 giugno 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi si è raccontato ai viterbesi. Giovedì sera, 23 giugno, l’assessore alla bellezza in pectore, è stato intervistato in piazza delle Erbe da Chiara Frontini: “E’ importante che i cittadini conoscano l’uomo, il professionista, il politico prima del personaggio. Per comprendere appieno la potenzialità di quella che sarà la nuova amministrazione”, ha spiegato la leader di Viterbo 2020. Tanti gli argomenti toccati da Sgarbi: il legame longevo con la città, gli scontri con Arena per Santa Rosa ed il museo di Del Piombo, gli elogi ad Ascenzi e Pelliccia, le proposte per la città ed i retroscena dell’accordo con Frontini e delle provinciali.

Finanziamento di 48 mila euro a Sutri. "Destinato al recupero di Villa Savorelli"

“Qui - ha esordito Sgarbi - avete il più bel dipinto del ‘500 nascosto in un allestimento sbagliato. Da ragazzo venivo a vedere Lorenzo da Viterbo, pittore di una pulizia assoluta, e mi meravigliavo della bellezza della città. Però, dopo Gabbianelli, che ho guardato con ammirazione, ho visto una serie di sindaci che non capiscono cosa sia realmente questa città”. Il riferimento è anche a Giovanni Arena: “Ci siamo scontrati due volte, la prima quando gli chiesi un pezzo della Macchina di Santa Rosa, la seconda quando lui mi chiese consigli per allestire il museo di Sebastiano del Piombo. Nel primo caso si mise a ridere, nel secondo invece fece comunque di testa sua, senza ascoltarmi”. E la caduta di Arena, Sgarbi l’ha seguita passo dopo passo, a partire dalle provinciali. In merito, viene svelato un retroscena inedito: “Per fare l’alleanza Forza Italia-Pd, Arena è andato a casa. Io sono una persona che sarebbe stata tollerata anche dalla sinistra, potevo offrirmi io per fare il presidente della Provincia, così da conservare l’amministrazione. Ci ho pensato, ma non ho detto o chiesto nulla a nessuno”. Da lì, la scelta di sostenere Frontini: “Mi sono informato, ho anche intervistato i giornalisti, che mi dicevano che lei avrebbe vinto. L’ho chiamata per dirle che volevo sostenerla e poi ho sentito gli alleati di centrodestra, che però sono rimasti sul vago. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, tutti lodano la tenacia, la grinta e la libertà di Chiara”.

Frontini e Troncarelli al ballottaggio, Fratelli d'Italia primo partito

Dopo aver ringraziato dal palco Ugo Poggi, suo candidato che sarà eletto in caso di vittoria, Sgarbi ha elencato alcune sue proposte: “Un festival della Tuscia potrebbe superare quello di Spoleto, dato che avrebbe borghi meravigliosi. Il Polo museale c’è ma serve una gestione competente, per il termalismo sarebbe bene invece nominare un amministratore delegato, come fatto a Saturnia”. E gli impegni futuri: “La Rai trasmetterà il trasporto del 3 settembre dal 2023, nel frattempo porterò a Viterbo i disegni della Cappella Sistina”. Infine, una considerazione personale e l’ultima idea: “Per me è mortificante che Sutri sia avanti a Viterbo nella percezione nazionale. Per questo servono figure specializzate da affiancare agli assessori, dei meta-assessori. Penso a Paolo Pelliccia e a Raffaele Ascenzi”.

La mappa del prossimo Consiglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.