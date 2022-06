Anna Falchi madrina della Festa delle ortensie a Bolsena

24 giugno 2022 a

a

a

Sarà l’attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi a dare il via oggi, 23 giugno, alla Festa delle ortensie a Bolsena. Alle 16.30 l’artista dello spettacolo taglierà il nastro che aprirà la mostra-mercato più colorata e profumata dell’anno. La manifestazione sarà ospitata nella strada principale del caratteristico borgo, viale Colesanti, caratterizzato da platani secolari che faranno da cornice alle numerose piante di ortensie. Giunto all’edizione numero 24, l’appuntamento è, come di consueto, organizzato dal Comune di Bolsena, dall’associazione Amici delle Ortensie e dalla Pro loco. La Festa delle ortensie nasce con l’obiettivo di valorizzare e divulgare la conoscenza di questi splendidi fiori conosciuti anche come “hydrangee”. Il nome è dovuto alla similitudine con una terrificante figura mitologica: Hydra, dai capelli ricci, simili ai semi di questa pianta. A Bolsena sarà possibile ammirare lo spettacolo unico delle numerose varietà di specie presenti con innumerevoli forme, dimensioni e colori nel periodo di massima fioritura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.