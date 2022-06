Viterbo, rapina tabaccheria e sale sul bus. Paura a Orte Scalo. Trentenne catturato dai carabinieri

P. D. B. 23 giugno 2022 a

Ha rapinato una tabaccheria a Orte Scalo poi ha provato a fuggire con salendo su un bus Cotral, ma la sua fuga è durata pochi minuti. L’uomo, un trentenne rumeno, è stato catturato dai carabinieri - chiamati dalla proprietaria della rivendita - quando ancora era a bordo del mezzo pubblico. Addosso i carabinieri hanno trovato i soldi che aveva rapinato alla tabaccheria e quelli che, poco prima, aveva rubato in un bar. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, ha fatto irruzione nella tabaccheria intorno alle 18.30: ha minacciato la proprietaria facendosi consegnare i soldi in cassa (circa 500 euro). Poi è fuggito sul pullman dove è stato catturato. Addosso i carabinieri della stazione di Orte gli hanno trovato altri 200 euro in contanti che, secondo quanto è stato ricostruito, erano stati rubati in un bar sempre allo Scalo. Il rumeno dunque è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

