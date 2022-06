Viterbo, elezioni comunali. Si assottiglia il vantaggio di Frontini. Lunedì 20 giugno tutti i dati definitivi

20 giugno 2022 a

Dovrebbero essere resi noti oggi lunedì 20 giugno i risultati definitivi del primo turno. Ieri pomeriggio, 19 giugno, sono state ricontrollate infatti le ultime preferenze in sospeso: quelle dei candidati a consigliere nelle liste di Chiara Frontini. Una situazione in ogni caso davvero surreale: una settimana di tempo per verificare i voti in soli 66 seggi. Prima d’ora non era mai accaduto.

Al di là delle preferenze, sono stati anche riconteggiati i voti ai singoli candidati a sindaco e alle liste collegate ad ognuno di loro. Pure questo dato oggi dovrebbe essere reso noto in via definitiva. Tuttavia, si sa già che, rispetto a quanto comunicato inizialmente (con il sito del ministero degli interni fermo a 65 sezioni su 66), Chiara Frontini scende da 11.072 a 10.454 voti, mentre Alessandra Troncarelli passa da 9.339 a 9.013. Il distacco tra le due è quindi di circa il 4% e non del 5 come si era detto lunedì sera. Altra curiosità: Chiara Frontini ottiene 1.671 voti in più rispetto alle liste che la sostengono, Alessandra Troncarelli solo 215. Questo dato mostra una maggiore propensione della candidata civica a pescare consensi al di là del suo schieramento, circostanza che, in prospettiva ballottaggio, è per lei molto positiva.

Certo è però che la partita, sebbene la Frontini appaia favorita, sembrerebbe ancora aperta anche perché non va assolutamente sottovalutata la macchina del consenso gestita appunto dal partito della Regione Lazio. In fondo, i voti che distanziano le due candidate, al di là delle percentuali, sono pochi a livello assoluto, per cui per lo staff della Troncarelli non è in teoria impresa impossibile l’incamerare qualche centinaio di voti in più, quelli cioè che servono per ribaltare i rapporti di forza.

Per questo sono in corso trattative sotterranee, non solo con i candidati a sindaco battuti al primo turno, ma anche con singoli candidati a consigliere presenti all’interno delle loro liste. Un ruolo importante sarà giocato dall’affluenza, laddove è tradizione che essa, al secondo turno, cali sensibilmente. Nel 2018, per tutte queste variabili, Frontini perse con Arena per poche centinaia di voti. E’ su questo scenario che si sta concentrando la campagna di Alessandra Troncarelli.

