Viterbo, ballottaggio. Giulio Marini e Umberto Fusco tentati da Panunzi-Troncarelli

Secondo indiscrezioni, Alessandra Troncarelli potrà contare, per quanto riguarda Forza Italia, sull’appoggio del commissario comunale Giulio Marini. Il quale in questo modo, al di là delle relazioni col Pd di Enrico Panunzi, spererebbe anche di ricucire con i forzisti che hanno dato vita alla lista dei dissidenti: Elpidio Micci e Isabella Lotti, ovvero il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, e in ultima analisi l’ex sindaco Giovanni Arena.

Sposetti: “Troncarelli e Ciambella si mettano attorno a un tavolo”

Di fatto, Forza Italia potrebbe risolvere i suoi problemi almeno momentaneamente per affrontare compatti le prossime sfide elettorali. Merita un discorso a sé invece, in casa Lega, la posizione del senatore Umberto Fusco che, se appoggiasse Troncarelli, si metterebbe in chiara antitesi con la linea ufficiale del partito, espressa dal coordinatore regionale Claudio Durigon.

Presidenti e scrutatori, addio ai seggi

A meno che, si mormora in molti ambienti della stessa Lega, il parlamentare viterbese non stia veramente pensando di lasciare il Carroccio per approdare nel movimento di Carlo Calenda, verso il quale viene dato in marcia di avvicinamento da mesi.

Fusco (Lega): "Niente scuse a Fratelli d'Italia"

