Viterbo, morto Massimo Angeletti campione di tiro a volo di Civita Castellana

Grande cordoglio e commozione ha suscitato la notizia della scomparsa di Massimo Angeletti all’età di 75 anni. Angeletti era molto noto e amato a Civita Castellana, in quanto fu uno dei più grandi sportivi italiani ed europei di tiro al volo. Fu tiratore ufficiale della “Armi Beretta” e della Nazionale italiana partecipando ai campionati d’Europa in Francia. La sua fama toccò l’apice con la vittoria a Malaga in Spagna. Il suo record personale lo stabilì a Torino nel 1979 con 195 centri su 200 piattelli. La sua mira infallibile lo portò a conquistare circa 400 vittorie in gare disputate in tutta Italia e anche in Europa. Un campione sportivo che ha dato grande lustro a Civita Castellana.

