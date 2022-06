Viterbo, ballottaggio. Confronto in piazza Unità d'Italia. Della Rocca: "Aspetterò Alessandra Troncarelli fino all'ultimo"

19 giugno 2022 a

In teoria, o per meglio dire potenzialmente, i faccia a faccia tra Chiara Frontini e Alessandra Troncarelli questa sera, domenica 19 giugno, sarebbero potuti essere addirittura due. Ma, probabilmente, il confronto tra le due donne che domenica si giocheranno la poltrona da sindaca al ballottaggio non andrà in scena. Infatti se Chiara Frontini ha detto sì a Giulio della Rocca, il primo a muoversi in questo senso qualche giorno fa, Alessandra Troncarelli invece aveva dato la disponibilità per il confronto promosso da una testata locale online. Il confronto organizzato da Della Rocca è questa sera alle 2. Per capire a cosa assisteranno questa sera coloro che arriveranno in piazza Unità d’Italia, basta sentire Giulio Della Rocca.

“Abbiamo la disponibilità di una delle candidate e all’ora stabilita inizieremo con chi ci sarà”.

Allora non sarà un confronto? “Ho sempre la speranza di un ripensamento magari all’ultimo minuto di Alessandra Troncarelli che, ribadisco, in un primo momento sembrava aver dato la disponibilità”.

Infatti nei giorni scorsi, come accennato, era stato lo stesso Giulio Della Rocca - che durante la campagna elettorale ha curato una serie di speciali sui social - a dare notizia del confronto. Ma dopo poche ore Alessandra Troncarelli aveva precisato di non aver dato mai la sua adesione all’iniziativa.

“Noi ci siamo preparati, personalmente ho letto delibere e bilanci per sottoporre le giuste domande alle candidate. Abbiamo previsto anche una piccola mostra di opere d’arte e ci sarà anche da mangiare e bere. Lo ripeto, spero in un ripensamento di Alessandra Troncarelli”.

