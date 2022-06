Viterbo, omicidio Daniele Barchi. Perizia psichiatrica per Azzurra Cerretani: nominato il perito

19 giugno 2022 a

a

a

Sarà il dottor Federico Trobia ad eseguire la perizia psichiatrica su Azzurra Cerretani, la 28enne rinviata a giudizio a dicembre 2021, a 4 anni dall’omicidio del 42enne Daniele Barchi, con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso. Lo specialista verrà nominato ufficialmente dal gup a settembre. L’accoglimento della richiesta di rito abbreviato secco, condizionato da una perizia psichiatrica sulla ventenne risale a poche settimane fa ed è stata promossa a febbraio scorso dal difensore, l’avvocato Fausto Barili, che intanto ha già individuato come proprio consulente il dottor Alessandro Pinnavaia.

Perizia psichiatrica per Azzurra Cerretani, il gup deciderà a maggio

Il legale dei familiari della vittima, l’avvocato Pasqualino Magliuzzi, invece si è riservato in merito all’eventuale nomina del consulente di parte civile. “L’esperto che verrà nominato dal giudice avrà il compito di accertare le condizioni di capacità di intendere e di volere della mia assistita, requisito necessario per l’imputabilità per poter partecipare al giudizio”, ha spiegato Barili a maggio. La 28enne fu indagata per omicidio volontario in concorso insieme all’allora fidanzato Stefano Pavani, 34enne, al quale fu riconosciuta la seminfermità mentale, e condannato con rito abbreviato in primo grado a 15 anni di reclusione. A fine luglio 2021 il gip Rita Cialoni rigettò la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, alla quale si erano opposti i genitori di Daniele Barchi, 42enne di Gaeta, assassinato la notte tra il 21 e il 22 maggio del 2018 nel suo appartamento in via Fontanella del Suffragio.

Omicidio Barchi, Cassazione conferma la condanna a Stefano Pavani

L’avvocato della ragazza rimasta finora a piede libero da sempre sostiene l’estraneità alla vicenda della propria assistita. “Pavani è l’unico autore del delitto – affermò Barili l’estate scorsa-. Tutto ciò che è agli atti del procedimento dimostra che le investigazioni scaturirono dalle prime dichiarazioni di Azzurra Cerretani che contattò e mise al corrente le forze dell’ordine di quanto era successo e accompagnò gli inquirenti sul luogo dell’assassinio. La ragazza non contribuì in nessun modo alla morte del povero Barchi”. Di tutt’altro parere il difensore dei parenti del 42enne. “I genitori di Daniele ritengono che la Cerretani ebbe un ruolo determinante in questo drammatico delitto”, commentò Magliuzzi. Si tornerà in aula il 22 settembre.

Perizia psichiatrica per la fidanzata dell'assassino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.