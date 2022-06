Viterbo, ufficiale alla sbarra: "Violenta era mia moglie"

Valeria Terranova 18 giugno 2022 a

Slitta a dicembre la sentenza per un ufficiale delle forze armate accusato dalla ex moglie di maltrattamenti in famiglia aggravati. L’udienza di mercoledì è saltata per ragioni procedurali, e il dibattimento riprenderà prima delle ferie natalizie con la seduta che sarà riservata alla discussione. Intanto, il 18 maggio l’imputato, accusato di avrebbe impedito alla donna di vaccinare il figlioletto e di aver negato alla ex consorte i soldi necessari per fare la spesa, sferrandole una testata al culmine di una litigio, ha fornito la propria versione dei fatti di fronte al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini.

“Ammisi sin da subito quello che feci quando presentai un esposto in questura all’indomani dell’evento, ma spiegai anche che il mio gesto maturò in una condizione di prostrazione psicologica - ha raccontato -. La persona violenta tra noi era lei. Quel giorno la lite scoppiò a seguito di un acquisto sbagliato che feci comprando dei pantaloni per nostro figlio di una taglia più grande. Lei si arrabbiò e cominciò a insultare i miei parenti, a dare pugni sui muri, sulle porte e io in quel momento pensai solo al piccolo, portandolo nella nostra camera da letto per farlo distrarre e non fargli sentire tutta quella confusione. La sollecitai più volte a moderare i toni soprattutto per il bambino. Così la situazione degenerò dopo che lei mi mise le mani in faccia e io le diedi una testata, ma non forte”. A questo proposito, il pm Eliana Dolce ha fatto notare all’imputato che dal referto medico risultano 20 giorni di prognosi. “Era frustrante sentire continuamente tutte quelle ingiurie. Confessai tutto per amore di mio figlio”, ha ribattuto il militare. Interrogato dal proprio difensore, l’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, l’uomo ha fornito ulteriori particolari sul ménage familiare, precisando che i litigi non avvennero mai davanti al bimbo.

“Nell’ottobre 2013 la mia ex moglie aveva un’attività in società con un’amica, ma avevano dei debiti e io pagai 2 multe con due bonifici da circa 1.500 euro, in seguito lei smise di lavorare - ha continuato l’ufficiale -. Sono sempre stato parsimonioso, ma per mio figlio non bado a spese. Quando la mia ex stabilì di fare il tampone al piccolo io le risposi di posticiparlo al giorno seguente in modo che potessi essere presente. Quando aveva bisogno di soldi le lasciavo somme più consistenti. Feci da garante per la sua nuova casa in affitto, nonostante il procedimento penale a mio carico fosse già iniziato”. L’udienza decisiva è stata fissata al 14 dicembre.

