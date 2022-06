Viterbo, elezioni comunali a Montalto di Castro. La neo sindaca Socciarelli: “Più decoro urbano, subito al lavoro"

Veronica Ruggero 16 giugno 2022 a

Emanuela Socciarelli è la prima donna sindaco di Montalto di Castro e Pescia Romana. “La vittoria la sentivamo nell’aria - ha dichiarato la neo eletta –, naturalmente abbiamo atteso la fine dello spoglio per essere certi di aver raggiunto l’obiettivo. Il risultato ci ha conferito la certezza di aver fatto passare un messaggio di accoglienza e di vicinanza al cittadino e soprattutto un messaggio di chiarezza”.

“Il nostro programma - aggiunge - è semplice, realizzabile. Al centro c’è la persona, che ha delle esigenze ben specifiche. La pulizia, l’ordine, il decoro, sono quello di cui oggi i cittadini sentono maggiormente il bisogno. Negli ultimi anni è mancato proprio questo: il paese è sporco ed è forte il senso di abbandono che si avverte girando per le strade. E’ naturale che poi in seconda battuta attueremo progetti di portata più importante, a sfondo soprattutto sociale”.

Il rapporto con i suoi avversari politici lo vede in un’ottica di collaborazione per la realizzazione di soluzioni positive per il territorio: “Ho sempre detto che se la minoranza si dimostra propositiva e lavora su progetti a favore della cittadinanza farò in modo di coinvolgerla nella programmazione attiva del paese. La minoranza non deve essere vista come opposizione, ma dovrebbe essere un’integrazione della maggioranza. Sono quindi assolutamente disposta ad accogliere ogni proposta programmatica che vada a totale beneficio dei nostri cittadini, cercando di valutarne ovviamente la fattibilità”.

Dopo aver festeggiato insieme ai candidati in lista e ai suoi sostenitori, Emanuela Socciarelli martedì mattina era già in Comune: “Ho chiesto chiarimenti a proposito di alcune situazioni che sono state avviate da chi ci ha preceduto: naturalmente dobbiamo capire bene dove portano perché la responsabilità da oggi è nostra, ma è nostra intenzione portare a compimento quanto già iniziato, che possa contribuire a dare un valore aggiunto al nostro territorio”.

