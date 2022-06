Viterbo, elezioni comunali. Scuderi presenterà ricorso per le schede annullate

B. M. 16 giugno 2022 a

Ieri mattina, mercoledì 15 giugno, la lettura del Corriere ha fatto saltare sulla sedia Giovanni Scuderi e i candidati della sua lista. Dall’articolo emerge chiaramente il numero di 831 schede nulle, praticamente il 2,5%. Una botta non da poco, considerati i voti al momento accreditati alla sua lista.

La voce che da subito è circolata parlava di errori nell’indicare il voto disgiunto. Scuderi non ci sta, e dopo un giro di consultazioni con i candidati della sua lista, ha messo l’intera vicenda in mano a un avvocato.

“Chiaramente farò ricorso - afferma -. Chiederemo la verifica perché 831 schede nulla è davvero un colpo. Sbagliare è umano, ma addirittura 831 errori è diabolico. Stamattina (ieri ndr) sulla chat dei candidati consiglieri della lista erano tutti avvelenati. L’assurdo è che, a quanto pare, non risulterebbero neppure i voti certi. C’è qualcosa che non quadra e intendiamo andare a fondo di questa vicenda. Ai candidati, giustamente arrabbiati, ho detto che a questo punto non possiamo che migliorare. Peggio di così è impossibile”.

