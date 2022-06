Viterbo, schiaffo alla figlia quindicenne. I periti: il fratellino può testimoniare al processo

V. T. 16 giugno 2022 a

a

a

Si allontanò in macchina con il figlioletto di 10 anni, dopo aver dato uno schiaffo alla figlia 15enne, a seguito di una discussione scoppiata davanti al bar del cognato tra la giovanissima e la sua nuova compagna la sera del 29 luglio di due anni fa. L’ex moglie, e madre della ragazzina, si precipitò sul posto in soccorso dell’adolescente e chiamò i carabinieri, denunciando l’ex coniuge, finito a giudizio davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Ieri l’altro il dibattimento si è aperto con la deposizione del dottor Jacopo Bruni, psicodiagnosta, il quale ha esaminato il figlio minore dell’imputato, ritenendolo idoneo a testimoniare e non suggestionabile.

Operatore sanitario accusato di violenza sessuale, udienza a luglio

Successivamente è stata sentita una delle insegnanti dell’istituto scolastico allora frequentato dai due figli della coppia. “Erano due ragazzini simpatici ed empatici ed erano ben integrati con il gruppo classe – ha raccontato la docente-. Non ho mai riscontrato dei problemi particolari e la madre non palesò mai delle eventuali difficoltà. Tra l’altro i due fratelli andavano bene a scuola pertanto non fu necessario organizzare delle riunioni extra che li riguardassero”. A maggio scorso sono state ascoltate come testimoni della difesa la madre e la sorella dell’imputato, attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento. “Mio figlio era più inflessibile per quanto riguarda la gestione dei figli – ha spiegato la 65enne-. La mia ex nuora invece concedeva loro più libertà. Ci si frequentava tutti i giorni. Lei veniva a giocare a burraco con me e mio marito settimanalmente e partecipavamo anche a tornei. Non mi ha mai raccontato dei litigi tra loro. I rapporti con i miei nipoti si interruppero dalla sera della sberla”.

A Palazzo di giustizia la seconda edizione del corso per giardinieri

Anche la sorella dell’uomo, ascoltata durante la stessa seduta, ha riferito di non aver assistito a scontri o aggressioni. “Il legame che avevo con la mia ex cognata era splendido – ha affermato la trentenne-. Uscivamo insieme spesso e i nostri figli stavano con i mariti o con i miei genitori. Lei faceva quello che voleva, tant’è che andava a giocare a burraco con mia madre e mio padre, andava a concerti, a cena con le amiche. Mio fratello non si lamentò mai della loro relazione o dei problemi che avevano. Non vidi mai lesioni su di lei”. Il procedimento, ormai agli sgoccioli, proseguirà il 19 luglio con l’audizione degli ultimi 6 testi della difesa.

Rubò in parrocchia, assolto cinquantenne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.