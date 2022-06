Viterbo, stupro nel pub di Casapound. Il gip dispone nuove indagini sugli insulti agli avvocati difensori

Valeria Terranova 16 giugno 2022 a

Accolta dal gip l’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia querela per diffamazione aggravata avanzata dalla Camera Penale contro alcuni “leoni da tastiera” che 3 anni fa su varie piattaforme social si scagliarono contro i difensori dei due ex militanti di Casapound, i quali nell’aprile del 2019 furono arrestati per aver stuprato una 37enne nel pub Old Manners. Nel mirino degli haters finirono gli avvocati Giovanni Labate, Marco Valerio Mazzatosta e Domenico Gorziglia, che all’epoca rappresentarono i due giovani. Ieri il gip Savina Poli, sciogliendo la riserva, motivandola in un’ordinanza di 9 pagine, ha stabilito un termine di 6 mesi al pm Chiara Capezutto entro il quale la pubblica accusa dovrà svolgere le dovute indagini.

I tre legali del Foro di Viterbo, sin dal principio della vicenda giudiziaria, furono travolti da un’ondata di commenti, quali: “Spero che stuprino le mogli degli avvocati”, “In galera anche voi”, “Vorrei vedere se si tratta della figlia del giudice e dell’avvocato”, “Fate solo schifo e questo ti porta a fare giustizia da soli”, “Dovete finire in carcere insieme a loro finché non morite”, “Quando è evidente che gli avvocati fanno largo abuso di droghe”, “Questi avvocati vanno condannati sono tutti venduti”, “Avvocati di merda papponi”, “Dico a giudici e avvocati vi auguro di cuore che possa capitare ai vostri cari di fare la fine delle migliaia di ragazze violentate… e perché no uccise…ve lo auguro proprio”.

Pertanto, l’avvocato Alabiso, sporse una denuncia presso la Procura di Viterbo, al fine di tutelare l’immagine personale e professionale non solo dei legali appena menzionati, ma anche per preservare la dignità della professione penale e forense che ancora “continua a essere percepita come una sorta di complicità con gli assistiti”. In prima linea a sostenere le motivazioni dei colleghi della Camera Penale, l’avvocato Andrea Miroli, a sua volta presidente a Civitavecchia. “Siamo molto soddisfatti. La dottoressa Poli, recependo le nostre istanze, ha riconosciuto la nostra legittimità a tutelare in generale tutta l’avvocatura – ha commentato a caldo Alabiso-. La Camera Penale è, a questo punto, legittimata a partecipare a questo procedimento, finora a carico di ignori, che speriamo possa passare presto a noti. Le investigazioni, l’individuazione dei responsabili, oltre alla legittimazione della presentazione della querela, sono tre passaggi dell’ordinanza molto significativi”.

