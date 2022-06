Viterbo, elezioni comunali a Latera. Di Biagi: “Contento che i cittadini abbiano apprezzato il nostro lavoro”

Annamaria Socciarelli 15 giugno 2022 a

a

a

Una vittoria annunciata quella della lista “Insieme per Latera” capeggiata dal sindaco Francesco Di Biagi, che per la seconda volta si trova a competere con una lista di persone completamente sconosciute, che hanno totalizzato soltanto 19 voti.

Comunali, Si va verso il ballottaggio tra Troncarelli e Frontini. Dati ufficiali| Diretta

“La soddisfazione è comunque tanta - commenta il riconfermato primo cittadino -, perché significa che il paese ha apprezzato i nostri sforzi e il lavoro portato avanti insieme alla mia squadra (che stavolta si arricchisce di un nuovo elemento: Luigi Migliaccio), e che ringrazio per non essersi risparmiata ed aver dato il meglio nei 5 anni appena trascorsi”. Ora Di Biagi & c. sono pronti a proseguire “lavorando anche per quelle 19 persone che hanno preferito votare degli sconosciuti, anziché persone del posto” afferma serenamente il sindaco.

Frontini e Troncarelli al ballottaggio, Fratelli d'Italia primo partito

Il 40enne consulente finanziario Francesco Di Biagi è molto amato dai lateresi, e non potrebbe essere altrimenti visto le opere pubbliche realizzate negli ultimi tempi, il suo unico obiettivo, sostiene, “è fare il bene del paese, renderlo appetibile da un punto di vista turistico, valorizzarlo e promuovere le sue peculiarità”.

“Ringrazio davvero tutti per la fiducia - conclude - e invito la popolazione a una grande festa che faremo nei prossimi giorni per celebrare degnamente questa vittoria”.

Socciarelli sindaco, si apre il divario fra Montalto e Pescia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.