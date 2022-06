Viterbo, con l'elezione a sindaco di Emanuela Socciarelli si apre il divario fra Montalto e Pescia

R. V. 15 giugno 2022 a

A 24 ore dall’elezione di Emanuela Socciarelli a sindaco del paese, cominciano a venire al pettine i primi nodi. Le prime reazioni arrivano da Stefania Casali, moglie di Luca Benni, che senza troppi giri di parole mette il dito sulla piaga: “Il campanilismo tra Montalto di Castro e Pescia Romana ne esce aggravato e, a parte i due candidati Brizi e Benni, nessun altro sarà di Pescia Romana”.

A questa osservazione fa eco Emanuele Bernacchini, secondo, per numero di preferenze, della lista Benni: “Il tema è stato minimizzato durante la campagna elettorale, ma il problema esiste e in qualche modo andrà affrontato e risolto, altrimenti non avremo più un sindaco di Pescia, alla faccia della coesistenza pacifica delle due comunità”.

Ma a parte questi temi, di contenuto sociologico, il dibattito vero di oggi riguarda i tradimenti e le vendette che si sono consumati mel segreto dell’urna. In barba alla trasparenza, infatti, negli ultimi venti giorni il “mercato delle vacche” ha funzionato a tutto vapore. Sapremo molto presto se i presunti accordi sotto banco per svuotare la lista di Gianni Petronio erano veri: basterà infatti vedere se saranno mantenuti dalla Socciarelli i patti di cui si mormora. Patti che prevedono, tra l’altro, l’affidamento di Fondazione Vulci proprio ad uno stretto parente di Petronio. In caso contrario, bisognerà prendere atto che si è trattato del solito chiacchiericcio.

In caso di vittoria di Brizi, lo stesso problema si sarebbe posto per il sindaco uscente Sergio Caci e l’assessore uscente (nonché coordinatore di Forza Italia) Giovanni Corona, che probabilmente non si attendevano il netto successo della candidata di Idee Insieme. E come si sa i successi netti chiudono le polemiche.

Una cosa è certa: le conseguenze per gli sconfitti riguarderanno a questo punto le leadership dei partiti. Più esposta all’occhio del ciclone appare Forza Italia, specialmente dopo la ventilata intenzione di Giulio Marini di dimettersi da commissario a Viterbo dopo la bruciante sconfitta della lista nel capoluogo che ha avuto appena l’otto per cento insieme alla Lega e all’Udc. A questa stessa logica non potranno sottrarsi il commissario di Montalto di Castro e il sindaco uscente, anche perché è difficile immaginare un concetto di potere senza responsabilità. Ma si sa che in momenti difficili i “fondamentali” della democrazia nei partiti diventano spesso una chimera. Staremo a vedere.

Intanto, gli sconfitti si preparano alla rivincita: il prossimo anno si svolgeranno infatti regionali e politiche e nuove sorprese sono dietro la porta.

