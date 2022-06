Viterbo, elezioni comunali: i risultati. Frontini e Troncarelli al ballottaggio, Fratelli d'Italia primo partito

14 giugno 2022 a

Chiara Frontini e Alessandra Troncarelli si sfideranno al ballottaggio per la poltrona di sindaco. Quando son o state scrutinate 65 sezioni su 66 la leader di Viterbo 2020 è avanti con il 33,08% (11.072 voti) seguita appunto dall'assessore regionale che guida il del cartello Pd, M5S e civici che è al 27,90% (9.339 voti). Fuori dal ballottaggio Laura Allegrini (16,74%, 5.604 voti), Luisa Ciambella (8,53, 2.857 voti), Claudio Ubertini (8,33, 2789 voti), Marco Cardona (2,44%, 817 voti), Carlo D'Ubaldo (1,95%, 645= e Giovanni Scuderi (1,05%, 352 voti).

Per quanto riguarda i voti alle liste resta primo partito Fratelli d'Italia 15,44%, poi il Pd (10,70%), mentre crollano la Lega (5,12%) e il cartello FI-Fondazione-Udc (4,22%) e M5S (1,5%). Questi i voti delle liste. Frontini: Viterbo Venti Venti (10,13%), Con Chiara per Viterbo (7,62%), Viterbo Cambia (5,47%), La Tuscia nel cuore (2,69%), Viterbo fa squadra (2,68%). #Ioaprorinascimento-Sgarbi (1,57%). Troncarelli: Pd (10,7%), Noi Insieme per Viterbo (5,23%), Viterbo dei cittadini (3,84%), Viterbo Cresce (3,38%), Fare per Viterbo (2,14%), Movimento 5 Stelle (1,50%), Contatto (1,36%). Viterbo sul serio Viva Viterbo (1,19%). Allegrini: Fratelli d'Italia (15,16%), Siamo Viterbo (1,87%), Il Popolo della Famiglia (0,41%). Luisa Ciambella: Per il Bene Comune (5,98%), Viterbo La Splendida (2,92). Claudio Ubertini; Lega Salvini Premier (5,12%), FI-Fondazione-Ud (4,22%). Marco Cardona: Per l'Italia con Paragone Italexit (2,09%). Carlo D'Ubaldo: Siniostra per Viterbo (1,75%). Giovanni Scuderi: Credi nel futuro della tua città (0,98%)

