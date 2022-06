Viterbo, stalking: pedina la ex e prende a pugni il suo nuovo fidanzato

V. T. 14 giugno 2022 a

Decise di denunciare l’ex convivente dopo l’ennesimo pedinamento. A raccontare in aula la vicenda che degenerò nell’estate di 5 anni fa, un’amica della vittima, residente in un piccolo centro della provincia, costituitasi parte civile con l’avvocato Franco Taurchini, contro l’imputato, assistito dall’avvocato Lucio Angius.

“Era la sera del 9 agosto del 2017 ed ero andata a prenderla a casa. Mentre eravamo in macchina, quando ad un tratto mi accorsi che il suo ex ci stava seguendo – ha riferito ieri la cinquantenne davanti al giudice Elisabetta Massini-. Non era la prima volta, lo incontravamo ovunque andassimo, ma pensammo che si trattasse soltanto di coincidenze, abitando nello stesso paese. Così decidemmo di fermarci accostando l’auto nei pressi di un’area di servizio. A quel punto, lui si fermò in mezzo alla strada e io gli chiesi cosa volesse da noi e lui mi rispose che stava andando a cena. Allora gli suggerì di proseguire per la sua destinazione, ma lui scese dalla sua vettura e si diresse verso di noi, facendomi male al piede impedendomi di chiudere lo sportello, e mi minacciò, affermando che non avrei dovuto frequentare la sua ex fidanzata. Quando stavano ancora insieme ricordo che in un’occasione lui mi buttò fuori di casa e siccome si era alterato, la mia amica fu costretta a richiedere l’intervento dei carabinieri. In seguito mi capitò spesso di dormire da lei per farle compagnia perché era terrorizzata da quest’uomo e continua ad avere paura di lui”.

La testimone, incalzata dalle domande del difensore di parte civile, ha aggiunto che poche settimane fa l’imputato avrebbe aggredito fisicamente il nuovo partner della vittima in un parcheggio, causandogli lesioni al volto. Il dibattimento appena entrato nel vivo riprenderà il 3 novembre.

