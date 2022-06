Viterbo elezioni comunali, Nocchi confermato a Capranica, Socciarelli davanti a Montalto | Diretta

13 giugno 2022 a

Iniziati alle 14 del 13 giugno lo spoglio delle schede per le elezioni comunali a Viterbo e in sette comuni della provincia. Oggi almeno 7 degli 8 comuni della Tuscia chiamati al voto per le amministrative conosceranno il nome del sindaco.Intanto dalle urne esce il primo dato, relativo all'affluenza che conferma in discesa in flessione rispetto alla tornata precedente in tutti i comuni anche se c'è da sottolineare che questa volta si è votato un solo giorno.

Ore 17.30 A Montalto di Castro scrutinate due sezioni su sette. Davanti a tutti Emanuela Socciarelli con 545 voti (41,29%) seguita da Angelo Di Giorgio con 295 (22,25), Angelo Brizi 279 (21,14), Luca Benni (Il paese che vogliamo) 9,39, Gianni Petronio 77 (5,83)

Ore 17.10 Rinaldo Marchesi confermato sindaco a Barbarano Romano. Il primo cittadino uscente ha preso 445 voti (66,72%) battendo Marco Ruggeri (Barbarano nel cuore) che ha avuto 222 preferenze (33,28).

Ore 16.55 A Capranica confermato a furor di popolo Pietro Nocchi che vince con il 74,73% (2.516 voti) conquistando 8 seggi. Maria Giuseppina Rossi (Per Migliorare Capranica) si ferma a 592 voti (17,58) e Luca Perloca a 259 (7,69%).

Ore 16.50 A Capodimonte dopo che è stata scrutinata una delle due sezioni è davanti Mario Fanelli (Capodimonte Rinasce) con 208 voti (43,97%), seguito da Maria Cristina Fanelli Fratini con 189 voti (39,96) e l'ultimo sindaco Antonio De Rosssi (Capodimonte il tuo paese) con 76 voti (16,07%).

Ore 16.09 A Capranica dopo due sezioni scrutinate il sindaco uscente Pietro Nocchi è nettamente avanti con 1.131 voti (73,39), seguito da Maria Giuseppina Rossi 275 (17,85%) e Luca Perloca (Obiettivo Capranica) 135 (8,76)

Ore 16 Francesco Di Biagi è il primo sindaco eletto nella Tuscia in questa tornata. E' stato riconfermato dopo che ha vinto le elezioni con il 95,91% (445 voti). L'avversario Aniello Pernice, lista Mpl Movimento Politico Libertas ha preso 19 voti, 4,09%.

Ecco quindi nel dettaglio il dato definitivo dell'affluenza alle 23 di ieri sera. Nella Tuscia per le amministrative ha votato il 64,42% (66,35% precedenti elezioni

VITERBO: 60,30% (62,69% precedente)

BARBARANO ROMANO: 78,29% (84,24% prec.)

CAPODIMONTE: 77,73% (79,41% prec.)

CAPRANICA: 67,95% (72,13% prec.)

CASTEL SANT'ELIA: 77.30% (79,86% prec.)

LATERA: 62,20% (70,79% prec.)

MONTALTO DI CASTRO: 72,15% (76,05%)

RONCIGLIONE: 67,22% (70,32% prec.)

