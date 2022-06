Tarquinia, finanziato il recupero di Villa Bruschi Falgari

12 giugno 2022 a

Al Maxxi di Roma la Regione Lazio premia 62 bandi, tra i vincitori anche quello relativo al complesso architettonico di Villa Bruschi Falgari, il premio è stato ritirato dall’architetto tarquiniese Roberto Sacconi, curatore del progetto per il recupero della villa nobiliare. Si tratta del secondo finanziamento che eroga la Regione Lazio, il primo nel 2020, per la valorizzazione della dimora storica, appartenete alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e affidato all’IIS Vincenzo Cardarelli, che ha avviato un’opera di rivalutazione e recupero del bene storico e del suo giardino.

Nel corso dell’evento sono stati premiati 30 nuovi progetti di riqualificazione e recupero di siti culturali, storici e artistici, quali musei, archivi storici, biblioteche, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di enorme pregio finanziati con l’avviso pubblico 2021. Sono state premiate anche le 32 dimore storiche, accreditate nella rete regionale, i cui progetti sono risultati vincitori dell’avviso pubblico 2021 per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale del Lazio. Tra i progetti vincitori è presente anche quello attinente al recupero del complesso architettonio di Villa Bruschi Falgari di Tarquinia il quale ha ottenuto un nuovo finanziamento oltre a quello già precedentemente assegnato dalla medesima Regione Lazio con il Bando del 2020.

Alla presenza del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e del Ministro della Cultura Dario Franceschini, il premio è stato ritirato dall’architetto Roberto Sacconi, curatore del progetto per il recupero e la valorizzazione della Villa. Un particolare ringraziamento per la sempre dimostrata sensibilità verso questo prezioso complesso e l’impegno profuso nell’ottenimento dei finanziamenti avuti e di quelli avvenire, e per il Pnrr attualmente in corso, va al vescovo Gianrico Ruzza. “Al Maxxi di Roma, - commentano dal Cardarelli - hanno trionfato l’impegno, la dedizione, la cultura e l’amore verso il paese. L’istituto Cardarelli da sempre fautore e sostenitore di questi valori, esprime le sue più vive congratulazioni all’architetto Sacconi e al vescovo Ruzza per il successo ottenuto”.

