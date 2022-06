E' online la caccia al tesoro virtuale ideata dafgli studenti del Cardarelli

12 giugno 2022 a

È on line la caccia al tesoro su Tarquinia ideata dalle studentesse e dagli studenti delle classi 3° A Turistico e 3° A Classico dell’istituto Vincenzo Cardarelli, vincitori del concorso “Alla scoperta di…” indetto da Startupper School Academy, il programma della Regione Lazio e Lazio Innova.

Il progetto “Alla scoperta di”, realizzato in collaborazione con il Maxxi, ha offerto agli studenti l’opportunità di sviluppare idee e progetti per valorizzare e promuovere le bellezze del nostro territorio, attraverso la realizzazione di app e di un gioco interattivo come la caccia al tesoro, e rientra nelle attività di Pcto (ex alternanza scuola lavoro).

“I turisti che giungono a Tarquinia possono collegarsi con il proprio cellulare al portale cosavederearoma.com e, nella sezione ‘Alla scoperta di’, avviare la caccia al tesoro che, partendo dal Parco delle Mura, si snoda nel centro storico seguendo le tracce di una città d’altri tempi, Corneto viene “narrata” attraverso foto d’epoca abbinate alle parole di Vincenzo Cardarelli. La caccia al tesoro è pensata per fruitori tra i 16 ed i 30 anni e prevede 11 tappe, 11 quesiti da risolvere con arguzia, guardandosi intorno e divertendosi. Il progetto, seguito dalle professoresse Paganelli e Maffei, ha impegnato le due classi per tutto l’anno scolastico ed è stato tra i 6 vincitori del contest regionale: il 1° giugno, con grande emozione, il team ha partecipato alla premiazione che si è svolta presso il Talent Garden School di Roma. Un particolare ringraziamento l scuola lo rivolge “al signor Roberto Gazzillo, che ha fornito agli studenti il ricco apparato fotografico relativo a Corneto”. Per giocare alla caccia al tesoro “Alla scoperta di Tarquinia e Corneto”: https://www.cosavederearoma.com/alla-scoperta-di-tarquinia-e-corneto-caccia-al-tesoro/.



