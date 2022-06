Mentre pesca è colto da malore: salvato in una zona impervia

12 giugno 2022 a

Si sono mobilitati carabinieri, polizia locale di Blera e Oriolo Romano, protezione Civile di Oriolo e Barbarano Romano, vigili del fuoco e 118, stamattina, per cercare e soccorrere un uomo di 80 anni colto da un malore mentre pescava lungo il fiume Mignone.

E’ avvenuto nella località Terzolo, presso Civitella Cesi nel territorio comunale di Blera. L’anziano era da solo, ma è riuscito a chiamare con il telefonino i propri famigliari, che a loro volta hanno attivato i soccorsi.

L’uomo, residente a Barbarano Romano, quando si è sentito male si trovava in un punto impossibile da raggiungere in auto, ma le ricerche sono state rapide ed efficaci ed è stato possibile ritrovarto nel giro di un paio di ore. I sanitari hanno percorso un tratto di strada a bordo della jeep della protezione civile e poi hanno dovuto proseguire a piedi perché era impossibile per il veicolo andare oltre.

Le condizioni dell’ottantenne non sarebbero gravi, ma è stato comunque trasferito a Belcolle per gli accertamenti del caso.

