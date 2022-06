Viterbo, festa di Sant'Antonio a Bolsena. Il paese ricorda il passaggio degli Alleati nel 1944

A. N. 12 giugno 2022 a

Domani, 13 giugno, Bolsena si vestirà a festa per celebrare Sant’Antonio da Padova e ricordare il passaggio degli Alleati nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come da tradizione il Comitato festeggiamenti Sant’Antonio Bolsena, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro loco Bolsena, proporrà una densa giornata di eventi. “La Festa di Sant’Antonio ha per la città una grande valenza – sottolinea il comitato -. Alla ricorrenza religiosa si unisce il ricordo di una data, il 13 giugno del 1944, di fondamentale importanza per Bolsena, che in quei giorni si trovava sotto il bombardamento terreste da parte degli Alleati in avanzata verso l’Italia settentrionale”.

Le celebrazioni avranno inizio al santuario della Madonna del Giglio con due messe: la prima, alle ore 7.00, sarà arricchita dai canti del coro polifonico di Santa Cristina; la seconda in programma alle 8.00. Alle 11,30, la statua del santo sarà trasportata a spalla dal santuario della Madonna del Giglio fino alla chiesa del Santissimo Salvatore, attraversando una stradina di campagna.

Nel pomeriggio, dopo la messa delle 17,30, nella chiesa del Santissimo Salvatore si svolgerà il corteo religioso con il simulacro del santo che vedrà la partecipazione del complesso bandistico Pasquale del Bianco di Pantalla, frazione di Todi, del gruppo dei tamburi medievali Milites Gaudium Phoenicis e del gruppo sbandieratori e musici Monaldeschi Bolsena.

Alle 19, nel chiostro del santuario della Madonna del Giglio, si terrà un momento conviviale a conclusione dei festeggiamenti.

Anteprima delle celebrazioni il concerto, svoltosi ieri sera alle 21, in piazzale Dante Alighieri, con ingresso libero. A salire sul palco la formazione Abba the Best, cover band del celeberrimo gruppo scandinavo formata nel 2019 da Cinzia Leopardi, Laura Ganga, Romani Tino e Stefano San Pietro. Il gruppo ha proposto i maggiori successi degli Abba e ha presentato la canzone “Amami”, nata da un progetto della Società Sportiva Lazio e dell’Associazione Argos Forze di Polizia che rientra in contesto di più ampio respiro nel contrasto al femminicidio e alla violenza di genere.

