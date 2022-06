Viterbo, degrado a Civita Castellana. Proteste per l'erba alta nel parcheggio della Ghiacciaia

Alf. Parr. 12 giugno 2022 a

Civita Castellana, il parcheggio della Ghiacciaia, ubicato nel centro storico cittadino, versa in condizioni pietose e i residenti chiedono all’amministrazione comunale di intervenire entro breve tempo per una doverosa sistemazione e bonifica.

“Parti della superficie del selciato del parcheggio - dichiarano i residenti che sono molto scontenti e arrabbiati per l’incresciosa situazione - è divelto o addirittura mancante. Le aiuole poi sono invase dall’erba alta e selvatica che attirano insetti e ratti. Per non parlare poi della sporcizia".

"Noi che abitiamo nelle case attorno al parcheggio non possiamo più tollerare un tale degrado che perdura da tempo e che ci colpisce quotidianamente, soprattutto da un punto di vista igienico, oltre che di decoro pubblico. Pertanto il Comune deve immediatamente provvedere a ridare dignità e pulizia al parcheggio”, concludono.



