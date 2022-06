Viterbo, elezioni comunali. Lotito alla festa per i 10 anni di Fondazione: "Ho abituato bene i tifosi laziali"

10 giugno 2022 a

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ospite d'onore della serata di festeggiamenti per i 10 anni di Fondazione che è andata in scena giovedì 9 giugno in piazza del Gesù. Il patron biancoceleste è arrivato a Viterbo per sostenere la candidatura a sindaco di Claudio Ubertini che corre per la coalizione Lega, Forza Italia, Fondazione-Udc. A fare gli onori di casa il Presidente di Fondazione Francesco Oddo, la candidata consigliera Alessia Mancini ex assessore comunale, Gianmaria Santucci, Regino Brachetti e il candidato Sindaco Claudio Ubertini.

Calcio: Lotito, ‘prossima stagione? Più che di rivoluzione Lazio parlerei di rinnovamento'



Lotito ha risposto alle domande di Massimiliano Morelli. Le sue parole in breve sono diventate virali sui social e sul web: Io non sono abituato a vendere sogni, bensì realtà. "I tifosi hanno ragione dal punto di vista passionale a dire che la squadra sia un loro patrimonio. Ma dal punto di vista della gestione non è così. Quando porti i fatti, la gente non torna sui propri passi, ma vuole sempre di più”.

Calcio: Lotito, ‘vittoria Roma in Conference? La Lazio ha vinto tanti trofei'

Poi ancora: "Abbiamo vinto la Supercoppa con l’Inter di Mourinho che aveva conquistato il Triplete. E il giorno dopo allo stadio non c’era nessuno. I laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene. I romanisti invece sono contenti anche se va male. A inizio stagione partono per vincere il campionato, ma poi si accontentato di lottare per altre posizioni. Noi laziali invece siamo diversi. I tifosi hanno sempre sofferto. Hanno fatto le collette, sono stati depauperati, però erano coinvolti emotivamente. Ci sono state delle persone abituate a mungere la vacca che poi si sono trovate un presidente che ha detto ‘alt, non si può’. Ma non per me, per la società”. A seguire si è esibito il gruppo Rockom con le cover di Vasco Rossi.

Fondazione-Udc. Oggi arriva Lotito

