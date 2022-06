Viterbo, elezioni comunali. Anna Maria Bernini (Forza Italia) lancia la volata a Ubertini: "Possiamo farcela" | Video

10 giugno 2022 a

La senatrice Anna Maria Bernini di Forza Italia è stata l'ospite d'onore della chiusura della campagna elettorale di Claudio Ubertini che corre a sindaco per la coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fondazione-Udc. L'evento si è svolto allo Chalet Garbini ed ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori. “A Viterbo c’è una spaccatura del centrodestra che ci permette di dimostrare quanto siamo forti. Anche quando ci hanno dati per morti abbiamo dimostrato una vitalità straordinaria. Abbiamo sempre parlato di cose concrete, preso decisioni coraggiose e non abbiamo detto sempre di no, sono sicura che abbiamo la ricetta giusta per vincere perché siamo uniti", ha detto la senatrice per poi aggiungere: "Siamo il nucleo della Forza Italia che vogliamo non si può far tornare Viterbo a splendere se non ci sono le persone giuste. Chiedete il voto a tutti e non date per scontato nessuno. Siamo i primi e i migliori”.

Sprint finale di un tour elettorale emozionante! Siamo allo sprint finale di un tour elettorale intenso ed emozionante! Oggi tappa a Viterbo, dove ho incontrato il candidato sindaco Claudio Ubertini, un uomo con le idee chiare e una straordinaria voglia di fare, pronto a dare tutto per la città. Come sempre, è stata una gioia incontrarvi e abbracciarvi. Mi avete accolta con un affetto incredibile: grazie! ♥️ Un ringraziamento va ai padroni di casa, con cui ho condiviso queste ore: il senatore e sottosegretario all'Agricoltura Francesco Battistoni, il coordinatore per la Provincia di Viterbo Andrea Di Sorte, il dirigente locale Mauro Proietti e il commissario Forza Italia per il Comune di Viterbo Giulio Marini. Noi di Forza Italia giochiamo indossando tutti la stessa maglia, quella dell'Italia, e siamo pronti a metterci in gioco ancora una volta il #12giugno puntando tutto sui nostri tratti distintivi: competenza, determinazione e ricette vincenti. Pubblicato da Anna Maria Bernini su Venerdì 10 giugno 2022

Ubertini si è caricato con le parole dell'esponente azzurra: "Abbiamo la possibilità di ribaltare la situazione durante la campagna elettorale ho sentito il calore e l’affetto di tutta la squadra di Forza Italia. Siamo pronti a governare questa città”. Anche per il sottosegretario all'agricoltura Francesco Battistoni la partita è ancora aperta: " Sono convinto che possiamo essere la sorpresa di queste elezioni. Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci e abbiamo sempre lavorato per il bene di questo territorio”.

Al tavolo anche Giulio Marini e Andrea Di Sorte che ha chiuso con un messaggio su Facebook: "Un bel momento di passione e motivazione. Grazie di cuore a tutti i nostri candidati, ai sostenitori ed alle persone che ci hanno accompagnato in questa difficile e tortuosa avventura elettorale".

