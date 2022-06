Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) a Rieti: "Troppi candidati delle Asl nelle liste di sinistra" | Video

10 giugno 2022 a

Giorgia Meloni infiamma l'ultima giornata della campagna elettorale nel Lazio. Intervenuta a Rieti a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Sinibaldi (Fratelli d'Italia), la leader del partito ha attaccato frontalmente la Regione per quanto riguarda la gestione "politica" delle Asl. Lo spunto è arrivato dalle polemiche, sorte specialmente a Viterbo ma non solo, relative all'alto numero di dipendenti Asl nelle liste del centrosinistra.

Giorgia Meloni a Rieti ha preso la palla al balzo. Secondo quanto riporta l'AdnKronos dal palco del capoluogo della Sabina ha tuonato: "Quello che abbiamo visto in questa campagna elettorale è indecente. Chi ci dà le patenti e ci spiega come si fa a essere presentabili ci spieghi come mai ci sono tutti questi candidati delle Asl, che dipendono dalla Regione Lazio e curiosamente hanno scelto di presentarsi nelle liste della sinistra. Spiegateci queste cose qui, non le cretinate''. E' il j'accuse lanciato da Giorgia Meloni dal palco del comizio elettorale a Rieti, questa sera 20 giugno, in diretta social, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Sinibaldi.

