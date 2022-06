Viterbo, incendio a Montalto di Castro. Aurelia chiusa in entrambi i sensi

10 giugno 2022 a

a

a

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di venerdì 10 giugno tra l'abitato di Montalto di Castro e Torre di Maremma nei pressi dell'Aurelia. La strada al momento è chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere ai vigili del fuoco di domare le fiamme che hanno aggredito una vasta area di sterpaglie nei pressi di un campo. Stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Tarquinia, Gradoli e l'autobotte di Viterbo per un totale di 12 unità di personale più ulteriori 10 unità da Civitavecchia e Orbetello. Un elicottero ha già effettuato diversi lanci nell'area percorsa dal fuoco, sono presenti anche due squadre di Protezione civile.

Incendio doloso, denunciato imprenditore di 56 anni

L'incendio è piuttosto vasto., è andato a fuoco un mezzo agricolo. Non ci sono persone in difficoltà, si tratta di un incendio di sterpaglie e annessi agricoli..

Raduno dei vigili del fuoco. Eventi per grandi e piccoli

Questo il comunicato di Anas: A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 “Aurelia” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 106 a Montalto di Castro in provincia di Viterbo. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Il traffico in direzione Grosseto viene deviato al km 102 mentre in direzione Roma è stata istituita l’uscita obbligatoria al km 107. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Furgone si ribalta, donna incastrata tra le lamiere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.