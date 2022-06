Viterbo, corsi per giardinieri a Palazzo di giustizia. Lezioni per detenuti e percettori del reddito di cittadinanza

11 giugno 2022 a

Presso il palazzo di giustizia è iniziata la seconda edizione del corso di formazione di manutentori del verde rivolto a detenuti e percettori di reddito di cittadinanza. Il corso si articola in quattro moduli di cui uno sulla sicurezza sul lavoro, due sulle tecniche di coltivazione delle piante e le macchine e attrezzature per il verde e uno sul riconoscimento delle specie vegetali. Prevede anche attività pratico-applicative presso il ‘Giardino della Solidarietà’ del Palazzo di Giustizia. All’inaugurazione del corso sono intervenuti per i saluti il presidente del tribunale Eugenio Turco, il dirigente amministrativo Paolo Stavagna e il Presidente della Cia Giuseppe Colla. Dopo i saluti istituzionali, Andrea Colantoni, docente dell’Università degli Studi della Tuscia ha tenutola prima lezione sulla sicurezza del lavoro.

