Viterbo, elezioni comunali. Ciambella propone il campus per lo sport sostenibile

Un nuovo impianto sportivo per accogliere tutte le discipline sportive. L’idea è inserita nel programma della candidata sindaca Luisa Ciambella - Per Bene Comune e Viterbo Splendida - ed è stato presentato ieri mattina al Casantini Garden Cafè a Santa Barbara. Un incontro durante il quale la candidata ha illustrato il proprio programma per quanto riguarda sport, benessere e buona vita.

Per Luisa Ciambella serve un “Campus dello Sport Sostenibile per lo sviluppo delle attività sportive a Viterbo. Per troppo tempo nessuno ha preso in considerazione questo tema che, invece, offre la possibilità di avere cura della propria persona e porta all’attenzione il benessere umano e sociale della comunità”.

Poi si è entrati nel dettaglio della proposta programmatica: “Sarà realizzato un impianto coperto che potrà ospitare tutti i tipi di sport grazie ad un impianto innovativo che si modula in funzione dello sport pratica con un manto intelligente in cui le righe del ‘terreno di gioco’ si illumineranno secondo lo sport praticato”. Sarà realizzato con tecniche di edilizia green.

Una nuova concezione per concepire gli impianti sportivi dunque che Viterbo Bene Comune intende abbracciare con convinzione. Infatti all’interno del campus non ci saranno solo aree per lo sport, ma anche aree di accoglienza e spazi multifunzionali come luogo di incontro e di allenamento. “Sarà un valore aggiunto poiché si creerà un circuito significativo e collaborazioni con vari associazioni sportive che andranno a incidere sul turismo del nostro territorio, grazie a manifestazioni regionali e nazionali”, ha spiegato durante l’incontro.

“A Santa Barbara abbiamo una palestra che non viene aperta per dei piccoli problemi – ha poi proseguito Ciambella -, noi ci impegneremo ad aprirla nel primo anno e mezzo. L’amministrazione comunale deve garantire i servizi necessari alle esigenze dei cittadini e noi vogliamo riqualificare tutto l’impianto sportivo presente in città. Installeremo un manto sintetico nei campi di calcio e saranno migliorati gli accessi in tutte le aree verdi per consentire un’attività fisica libera alle esigenze comuni poiché alcune aree ancora non sono state prese in carico dal Comune. Abbattiamo le barriere architettoniche per rendere Viterbo più vivibile”.

L’evento di chiusura della campagna elettorale è in programma venerdì 10 giugno. Una festa per famiglie in piazza dei Caduti nella zona della chiesa degli ex Almadiani a partire dalle 18,30. “Con i viterbesi, per i viterbesi, senza comparsate e comparse, sarà una festa per le famiglie con musica, giochi ed eventi, nella quale si parlerà del futuro della città, dei diritti di tutti e della certezza che scegliendo Luisa Ciambella come sindaco e i candidati delle liste che la sostengono, Viterbo sarà governata da una squadra unita, seria e al costante servizio della comunità”, dicono dal comitato elettorale.



