Viterbo, treni. Fermata del Frecciarossa di Orte soppressa per l'estate

A. S. 09 giugno 2022 a

a

a

Ormai è certo, quest’estate il Frecciarossa non si fermerà alla stazione di Orte. Ma quello che preoccupa maggiormente, è che nessuno sa bene se la soppressione della fermata del treno ad alta velocità nella cittadina sarà momentanea o definitiva.

Sembra infatti che le ragioni possano essere varie: intanto anche la scorsa estate il Frecciarossa una volta a Orte, “andava lungo”, stavolta la differenza è che mentre anno scorso nel periodo estivo erano state soppresse anche le fermate di altri convogli, quest’anno no, l’unico che non si fermerà a Orte sarà quello ad alta velocità.

Frecciarossa sospeso, il silenzio della Regione

Intanto sul sito di Trenitalia non è più possibile prenotare il biglietto per il collegamento diretto da e per Milano e Torino.

Si tratta, nello specifico, del Frecciarossa con partenza da Orte alle 6,43 e arrivo a Milano alle 9,50 e a Torino alle 11,03.

Frecciarossa, scongiurata la sospensione. La Regione mette un milione 200 mila euro

Da quanto si riesce a sapere, tutto ciò può dipendere da scelte aziendali, come ad esempio la diminuzione di gente che viaggia nel periodo del caldo e quindi la mancanza di vantaggi economici, oppure da motivazioni tecniche, come la necessità di sistemare la linea dopo l’incidente avvenuto alla stazione Tiburtina, fatto sta che per questa estate (come quella scorsa del resto), alla stazione di Orte non sarà più possibile usufruire del treno ad alta velocità.

Via libera al ponte sul Tevere a Orte. Orizzonte Comune: "Merito di Giuliani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.