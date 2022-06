Viterbo, Fondazione Carivit. Luigi Pasqualetti è il nuovo presidente

07 giugno 2022 a

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Carivit, riunitosi il 6 giugno, ha indicato all’unanimità Luigi Pasqualetti nuovo presidente della Fondazione.

Luigi Pasqualetti succede a Marco Lazzari che ha terminato il suo mandato quadriennale. Pasqualetti, laureato in medicina veterinaria presso l’Università di Perugia, è già stato consigliere della Fondazione Carivit per molti anni.

“Sono onorato per il ruolo che il consiglio di indirizzo mi ha conferito e ringrazio i consiglieri tutti per la fiducia riposta in me", così ha dichiarato il neo presidente Pasqualetti. “Con senso di responsabilità accetto il ruolo di presidente della Fondazione Carivit con il proposito di proseguire il proficuo cammino intrapreso dal presidente Lazzari che ha egregiamente condotto la Fondazione durante il difficile periodo della pandemia rafforzando sempre di più il suo ruolo di supporto per lo sviluppo del territorio della provincia di Viterbo".

