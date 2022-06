Viterbo, cocaina nascosta in campagna e a casa. Due arresti

07 giugno 2022 a

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno arrestato un cittadino rumeno ed un cittadino italiano, entrambi residenti nel capoluogo. Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i carabinieri della Sezione operativa del Nor hanno sorpreso il cittadino rumeno mentre recuperava tre involucri di cocaina del peso complessivo di 30 grammi, custoditi in un agro delle campagne viterbesi.

Le conseguenti e immediate perquisizioni effettuate nei locali di pertinenza dell'uomo "hanno permesso di individuare un’abitazione del quartiere Santa Lucia - riportano i carabinieri -, in cui rintracciavano l’altro uomo di origini italiane che ospitava il rumeno, luogo condiviso in cui venivano rinvenuti ulteriori tredici involucri di cocaina del peso complessivo di 92 grammi, insieme al materiale utilizzato per l’attività illecita".

"I due soggetti sono quindi stati arrestati immediatamente per spaccio, e sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza, il Tribunale di Viterbo ha convalidato l’arresto di entrambi, disponendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il cittadino rumeno e la remissione in libertà per l’italiano".

